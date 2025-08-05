Международный парламентский форум прошел на туркменском побережье Каспия

На туркменском побережье Каспия, в национальной туристической зоне «Аваза», в рамках проходящей здесь третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, стартовал Парламентский форум.

Его главная цель – содействие обмену опытом между парламентариями, разработка и распространение рекомендаций для законодательных органов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), по выработке конкретных мер включения в законотворческую и иную деятельность приоритетов программы действий на десятилетие. Парламентам РСНВМ отводится ключевая роль в предстоящей реализации новой программы действий, направленной на решение актуальных вопросов, связанных с географическим расположением этих стран.

Помимо этого, парламентарии обеспечивают прозрачность, подотчетность и инклюзивность выполнения программы действий на десятилетие и тем самым выступают важным связующим звеном между правительством, гражданским обществом и международными партнерами. Они активно содействуют привлечению средств и координации действий на национальном и региональном уровнях, что является ключевым фактором достижения Целей устойчивого развития.

Законодательные органы РСНВМ также занимают одну из главных позиций в мониторинге и оценке реализации программы, что позволяет своевременно выявлять потенциальные проблемы и определять стратегические направления действий. Законотворческая и наблюдательная функции парламентариев способствуют созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и инноваций.

В нынешнем форуме, организованном Меджлисом (парламентом) Туркменистана и канцелярией высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам в сотрудничестве с Межпарламентским союзом, приняли участие руководители и представители государственных структур и парламентов РСНВМ, а также международных организаций.

