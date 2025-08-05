|05.08.25 07:01
На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 11 сделок
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 11 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 709 тысяч долларов США.
Представители деловых кругов из Узбекистана и Афганистана приобрели газобетонные блоки и сжиженный газ, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, предпринимателям из Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа, хлопковый линт и джинсовые изделия в ассортимент.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, хлопчатобумажную пряжу и махровые изделия на общую сумму 6 миллионов 318 тысяч манатов.
