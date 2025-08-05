Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
05.08.25 07:01

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 11 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 11 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 709 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Узбекистана и Афганистана приобрели газобетонные блоки и сжиженный газ, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, предпринимателям из Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа, хлопковый линт и джинсовые изделия в ассортимент.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, хлопчатобумажную пряжу и махровые изделия на общую сумму 6 миллионов 318 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2025 Turkmenistan.ru