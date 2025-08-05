На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 11 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 11 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 709 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Узбекистана и Афганистана приобрели газобетонные блоки и сжиженный газ, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, предпринимателям из Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа, хлопковый линт и джинсовые изделия в ассортимент.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, хлопчатобумажную пряжу и махровые изделия на общую сумму 6 миллионов 318 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025