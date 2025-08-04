В Туркменистан для участия в конференции ООН прибыл Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в туркменский город Туркменбаши для участия в третьей Конференции по развивающимся государствам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в национальной туристической зоне «Аваза».

Самолет главы ООН приземлился в международном аэропорту Туркменбаши, где состоялась встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, пройдет в Авазе с 5 по 8 августа. В конференции принимают участие главы многих государств, а также руководители и представители международных организаций. Участие Антониу Гутерриша в данной конференции повышает ее международную значимость и будет способствовать укреплению доверительного сотрудничества между государствами-участниками события.

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