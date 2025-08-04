На туркменском побережье Каспия подняты флаги в честь открытия конференции ООН

В национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря состоялась церемония поднятия флагов в ознаменование начала работы третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В торжестве приняли участие члены официальных делегаций Туркменистана и ООН.

Церемония поднятия флагов ознаменовала начало этого важного события и включает поднятие флагов принимающей страны и Организации Объединенных Наций. Торжество стало новым свидетельством приверженности Туркменистана целям мирового сообщества, нацеленным на обеспечение всеобщего благополучия и устойчивого развития, и готовность к объединению усилий в этом направлении.

Участие в нынешней масштабной конференции глав многих государств, а также руководителей и представителей авторитетных международных организаций приумножает значимость данного события и свидетельствует о том, что независимый нейтральный Туркменистан превратился в центр регулярного проведения международных форумов.

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