Туркменистан встречает участников конференции ООН

Национальная туристическая зона «Аваза» начала прием участников и гостей третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).

В международном аэропорту города Туркменбаши на каспийском побережье участников форума встречают в соответствии с национальными традициями туркменского гостеприимства. Торжественная атмосфера царит как в самом приморском городе, так и в туристической зоне «Аваза» – об этом свидетельствуют праздничное оформление улиц, баннеры и приветственные надписи.

Для удобства прибывающих в Международный аэропорт Туркменбаши делегатов организована доставка и размещение в комфортабельных отелях, обустроенных по современным стандартам.

Чтобы обеспечить комфорт и оперативность передвижения участников, в дни конференции будут курсировать специальные пассажирские автобусы. Их внешний вид и оформление соответствуют духу международного форума и отражают историческое значение предстоящего события.

До официального открытия конференции гости курортного побережья Каспийского моря смогут познакомиться с культурным наследием, традициями и обычаями Туркменистана. Программа включает посещение выставок и концертов с участием известных деятелей искусств.

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