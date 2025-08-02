На туркменском побережье Каспия готовится открытие Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Туркменистан готовится принять третью Конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ) – событие мирового значения, связанное с преобразованиями в жизни свыше 570 миллионов человек, проживающих в 32 государствах, расположенных на разных континентах.

Главная тема предстоящего форума – «Обеспечение прогресса посредством партнерских отношений». Участники обсудят актуальные проблемы, связанные с преодолением географической изоляции, расширением доступа к инвестициям, мировым торговым рынкам и интеграцией в мировую экономику. Конференция призвана ответить на новые вызовы для этих стран, направить усилия международного сообщества на поиск путей их развития и интеграции в мировую экономику. По данным ООН, развивающиеся страны, не имеющим выхода к морю представляют собой растущий рынок, который объединяет 570 миллионов человек, а к 2060 году их число, по прогнозам, превысит 1 миллиард.

В рамках конференции будет проведен парламентский форум при участии лидеров и спикеров парламентов стран-участниц. В опубликованном ООН проекте программы третьей Конференции по РСНВМ предусмотрено проведение в ее рамках форума гражданского общества и молодежного форума. Запланировано проведение дискуссий в рамках «Форума частного сектора» и «Диалога между поколениями». На полях конференции пройдут также встречи женщин-лидеров и ряд других параллельных мероприятий.

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