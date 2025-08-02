Государственные чиновники Туркменистана получили возможность отдохнуть

Члены правительства Туркменистана, за исключением руководителей сельскохозяйственного комплекса и руководителей областных администраций, с 1 августа ушли в очередной трудовой отпуск.

В своем обращении по итогам состоявшегося расширенного заседания Кабинета министров глава государства рекомендовал государственным чиновникам провести отпуск в санаториях страны и на побережье Каспийского моря в национальной туристической зоне «Аваза».

Президент также подчеркнул, что все руководители во время отпуска должны принять участие в организационной поддержке работы третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая запланирована на 4-8 августа в Авазе.

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