В туркменских вузах начались вступительные экзамены

В Туркменистане стартовали вступительные экзамены в вузы и средние профессиональные учебные заведения, в которых завершился прием документов от абитуриентов. Приемная кампания будет проходить в стране до 25 августа. По данным Министерства образования Туркменистана, в 2025-2026 учебном году планируется принять 27 661 студента, в том числе в высшие учебные заведения - 16 782 студента, в средние профессиональные учебные заведения – 10 879 студентов.

В новом учебном году вузы Туркменистана примут на 856 студентов больше, чем в прошлом году. В средних профшколах будет принято на 389 студентов больше по сравнению с минувшим учебным годом. Вместе с увеличением студенческих мест традиционно увеличивается и количество специальностей и направлений подготовки.

Увеличению приема студентов на 2025-2026 учебный год и введению новых специальностей способствует предстоящее открытие нового вуза в стране - Международного университета промышленников и предпринимателей, который примет первых 500 студентов по программе бакалавриата и начнет подготовку будущих специалистов в области предпринимательства по 8 укрупненным группам областей образования.

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