В Туркменистане реализован проект по оценке сейсмических рисков

Программа развития ООН в Туркменистане и правительство Туркменистана официально завершили проект «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения». Заключительное заседание проектного совета состоялось в офисе ООН в Ашхабаде с участием представителей министерств и ведомств, научной интеллигенции.

Участники обсудили ключевые достижения проекта и определили шаги по дальнейшему масштабированию результатов. Проект претворялся в жизнь с 2018 по 2025 год. Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян отметила, что проект является знаменательным достижением в многолетнем сотрудничестве правительства Туркменистана с ПРООН.

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