Павильон Туркменистана на EXPO-2025 принял миллионного посетителя

Павильон Туркменистана на Всемирной выставке EXPO-2025 в Японии принял миллионного посетителя. Ежедневно в туркменский павильон приходит не менее 14 тысяч человек. Рекордный показатель за один день тут составил 24 тысячи посетителей.

Всемирная выставка EXPO-2025 проходит с 13 апреля по 13 октября на искусственном острове Юмешима в заливе Осака под девизом «Создавая общество будущего для нашей жизни». Организаторы ожидают более 28 млн посетителей со всего мира.

Национальный день Туркменистана на EXPO-2025 прошел 14 апреля – на следующий день после официального открытия EXPO. Павильон в этот день посетил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который принял участие в торжественной церемонии и оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Архитектурная концепция трехэтажного здания органично соединяет богатое культурное наследие Туркменистана с современными технологическими решениями. Первый этаж представляет собой пространство с масштабным сферическим экраном и мультимедийной инсталляцией для виртуального путешествия по Туркменистану. Посетители знакомятся с природой, историей и культурой страны через аудиовизуальные эффекты нового поколения.

На втором этаже представлены отраслевые достижения в энергетике, промышленности, здравоохранении, образовании, спорте и науке. Центральное место занимает экспозиция лекарственных растений, отражающая традиции туркменской медицины.

Третий этаж функционирует как культурный центр с подлинными туркменскими коврами, образцами традиционной вышивки, музейными артефактами и элементами декоративно-прикладного искусства. Здесь также работает национальный ресторан с блюдами туркменской кухни.

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