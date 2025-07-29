|29.07.25 07:14
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 19 сделок
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 19 сделок на общую сумму свыше 96 миллионов 517 тысяч долларов США.
Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана приобрели сжиженный газ и карбамид (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, представители деловых кругов Турции, Кыргызстана, Армении закупили гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажную пряжу и ткань, очищенные хлопчатобумажные отходы, хлопок-волокно.
На внутренний рынок отечественные бизнесмены приобрели полипропилен, базовое масло, а также флоатное листовое стекло и хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила 87 миллионов 107 тысяч манатов.
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