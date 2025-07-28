Ашхабадские музыканты получили приз международного фестиваля

В Вене прошел ежегодный Всемирный фестиваль оркестров 2025 (The World Orchestra Festival 2025). По итогам фестиваля диногласным решением жюри Молодежный камерный оркестр Туркменистана под управлением заслуженного артиста Туркменистана Расула Клычева был удостоен награды «Золотой флаг» в номинации «Камерный оркестр».

Исполнительское мастерство молодых ашхабадских музыкантов было высоко оценено профессионалами. В состав жюри входили именитые дирижеры и профессора Венской консерватории. Выступление Молодежного камерного оркестра Туркменистана было отмечено также специальными поощрениями в категориях: «Лучший дирижер», «Лучшее исполнение классического произведения» и «Высшее мастерство выразительного исполнения».

Это уже вторая золотая награда туркменских музыкантов на Всемирном фестивале оркестров. В 2024 году они были также удостоены «Золотого флага» в номинации «Камерный оркестр».

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