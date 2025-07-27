Президент Туркменистана помиловал 247 человек

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 247 осужденных по случаю Международного года мира и доверия.

В ходе заседания Кабинета министров страны председатель Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана Бегенч Гундогдыев доложил о результатах работы ведомства. Заслушав доклад, глава государства подписал указ о помиловании по случаю Международного года мира и доверия 247 граждан.

Президент поручил председателю комиссии совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу для освобождения осужденных лиц из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям. Помилованным гражданам президент Туркменистана пожелал добросовестно работать, искренне служить Отчизне и жить, радуясь плодам честного труда.

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