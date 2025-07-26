Туркменская делегация приняла участие в экологическом форуме на Алтае Делегация Туркменистана приняла участие в международной экологической конференции в Республике Алтай на территории горнолыжного курорта «Манжерок». Форум прошел при участии правительственных делегаций восьми государств - России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В программе конференции значились актуальные вопросы охраны природы всего Евразийского континента: влияние изменения климата на водные ресурсы, минимизация таких последствий, защита особо охраняемых природных территорий, развитие сети трансграничных заповедников и природных нацпарков. В рамках конференции состоялась сессия по теме «Как удержать мировой водный баланс?». Особое внимание участников привлекла тема сохранения биоразнообразия с акцентом на защиту популяции снежного барса (леопарда, который водится в горных районах стран региона Центральной Азии, включая Туркменистан). Участники рассмотрели возможности обмена опытом и реализации совместных проектов по обсужденным темам. © TURKMENISTAN.RU, 2025