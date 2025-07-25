Состоялся телефонный разговор Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Тепло поприветствовав главу дружественного государства, Гурбангулы Бердымухамедов поздравил его с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья, а также успехов во всех начинаниях во благо народа Узбекистана. Председатель Халк Маслахаты также передал теплые слова приветствия и поздравления от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность за поздравления и особое внимание к развитию двустороннего сотрудничества. Президент Узбекистана констатировал высокий уровень партнерства двух стран, основанного на дружбе, доверии и взаимопонимании.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в политико-дипломатической сфере, торгово-экономическом направлении, включая увеличение взаимного товарооборота и укрепление контактов между бизнес-сообществами. Особо была отмечена гуманитарная составляющая отношений, включая культурные мероприятия, выставки и концерты. Собеседники также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.

В завершение разговора Гурбангулы Бердымухамедов еще раз поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Узбекистана – мира и процветания.

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