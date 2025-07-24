В преддверии Дня Каспия, который отмечается 12 августа, Туркменистан принял участие в 33-й сессии Ассамблеи Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО, прошедшей в Париже.

Комиссия, отмечающая в этом году 65-летие со дня образования, координирует международные усилия по исследованию океанов и устойчивому использованию морских ресурсов. Рабочая повестка сессии включала научные слушания по мониторингу состояния океанов, прогнозированию климатических изменений и защите морской экосистемы. Участники обсудили вопросы мониторинга акваторий и прибрежных территорий, прогнозирования влияния климатических изменений на океанские течения, состояния редких видов морских животных, а также разработки систем раннего предупреждения и очистки морской среды от загрязнений.



Делегация Туркменистана состояла из сотрудников Института Каспийского моря, представительства страны при ЮНЕСКО и МИД. Они подтвердили приверженность страны международным инициативам по сохранению морских экосистем и продолжению научных исследований для устойчивого использования ресурсов Каспийского моря. Туркменистан предлагает создать «Каспийскую экологическую инициативу» как международную платформу для решения экологических задач региона.

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