В Туркменистане отметили 30-летие общенациональной программы «Здоровье»

В Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана состоялась научно-практическая конференция «Государственная программа президента Туркменистана «Saglyk» в действии». Мероприятие, приуроченное к 30-летию знаковой программы «Saglyk» («Здоровье»), собрало руководителей и представителей медицинских учреждений, управлений здравоохранения, общественных организаций, а также профессорско-преподавательский состав и студентов Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева.

Конференция стала площадкой для обсуждения актуальных задач и достигнутых результатов национальной системы здравоохранения. Основное внимание уделялось совершенствованию работы медучреждений, повышению качества и доступности медицинских услуг для населения.

Было отмечено, что во всех регионах страны функционируют оснащенные по высоким международным стандартам медицинские центры, многие из которых имеют международные сертификаты. Туркменистан активно внедряет передовые технологии и цифровую систему в здравоохранение, а также создает все условия для повышения квалификации врачей, в том числе через стажировки в ведущих клиниках мира. В столице уже сформирован комплекс современных медицинских учреждений, включая Международный центр травматологии.

Государство также придает большое значение укреплению принципов здорового образа жизни, активно вовлекая население, особенно молодежь, в занятия физкультурой и спортом. Дальнейшее развитие системы здравоохранения Туркменистана будет сфокусировано на инновационном оснащении, повышении профессионализма медицинского персонала и активном развитии международных связей, что позволит врачам эффективно осваивать новейшие медицинские технологии.

В завершение конференции от имени президента Туркменистана врачам и специалистам, внесшим значительный вклад в развитие здравоохранения, были вручены ценные подарки. Также были озвучены итоги конкурса «Лучшая больница», проведенного по всей стране.

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