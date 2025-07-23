Туркменские гонщики — среди победителей ралли «Шелковый путь — 2025»

Триумфом туркменских гонщиков завершился ралли-марафон «Шелковый путь — 2025». В последний день экипажи преодолели финальный, 11-й этап протяженностью почти 600 километров от Кош-Агача до Горно-Алтайска, где вечером состоится торжественная церемония финиша и награждения. По итогам двухнедельной напряженной борьбы в классе серийных внедорожников Т2 победу одержали туркменские гонщики — братья Мердан и Шохрат Тойлыевы.

Заключительный этап гонки хоть и не повлиял на общую расстановку сил в классе Т2, подарил упорное противостояние пилотов. Победителем на этом отрезке трассы стал туркменский экипаж Мейлиса Абдуллаева и Италмаза Чарыева, который опередил Тойлыевых на 48 секунд.

Однако комфортное преимущество, набранное братьями Тойлыевыми на предыдущих этапах, позволило им уверенно удержать лидерство в общем зачете. Таким образом, Мердан и Шохрат Тойлыевы заслуженно завоевали вторую победу в ралли «Шелковый путь». Второе место в итоговом протоколе у Максатмырата Данатарова и Дидара Оразмедова. Этот экипаж шагнул на одну ступеньку пьедестала почета выше по сравнению с итогами прошлогоднего «Шелкового пути». Мейлис Абдуллаев и Италмаз Чарыев финишировали в итоге третьими.

© TURKMENISTAN.RU, 2025