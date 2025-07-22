В Ашхабаде проходит международный обучающий курс по тематике Каспийского моря

МИД Туркменистана, Институт Каспийского моря страны и Международный институт океанов организовали в Ашхабаде проведение международного обучающего курса «Каспийское море – устойчивое развитие и управление» для представителей пяти прикаспийских государств.

В качестве слушателей в курсе участвуют экологи, дипломаты, сотрудники пограничных служб, специалисты нефтяной отрасли, гидрометеорологи, гидрографы, юристы, экономисты, работники транспортного сектора, представители рыболовецкой промышленности и другие профильные специалисты, чья профессиональная деятельность связана с различными аспектами Каспийского региона, из Туркменистана, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Цель таких мероприятий, ставших традиционным компонентом прикаспийского взаимодействия, – укреплять взаимопонимание, формировать основу для развития научных контактов, достижение понимания необходимости консолидации в деле формирования основы планирования хозяйствования на море, разработки его богатейших природных ресурсов, защиты экологии морской среды, отмечает источник.

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