На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 30 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 30 сделок на общую сумму свыше 69 миллионов 190 тысяч долларов США.

Предприниматели из Узбекистана и Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз») и автобензин (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, представители деловых кругов Китая, Гонконга, Азербайджана и Кыргызстана закупили текстильные изделия в ассортименте и густой экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены приобрели полипропилен и нефтяной дорожный битум, а также текстильные отходы. Общая сумма сделок составила 95 миллионов 680 тысяч манатов.

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