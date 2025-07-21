В Русском доме в Ашхабаде отметили Международный день шахмат

В Русском доме в Ашхабаде организовали торжество, посвященное отмечаемому 20 июля на планете Международному дню шахмат. Праздник интеллектуальной игры был организован совместно с Федерацией шахмат Туркменистана и собрал юных участников в возрасте от 7 лет и старше.

Гостей приветствовал председатель Шахматной федерации Туркменистана (ШФТ) Вепа Мяликгулыев, который отметил важность популяризации шахмат среди молодежи.

В программе детского праздника значилось обучающее занятие «Научись играть в шахматы за 30 минут» – отличная стартовая точка для новичков, а также ребят пригласили на мастер-класс «Шахматные хитрости» – полезные секреты, приемы и стратегии от опытного тренера, где юные дарования получили советы по развитию мышления, тактики и уверенности за шахматной доской.

Одним из ярких моментов программы дня стал сеанс одновременной игры на 40 досках, который провел Мерген Какабаев – генеральный секретарь ШФТ, главный тренер мужской сборной Туркменистана и мастер FIDE. Юные участники получили уникальную возможность лично сразиться с мастером и попробовать свои силы против профессионала.

В целях популяризации шахмат среди детей Шахматная федерация Туркменистана второй год подряд проводит в Русском доме подобное мероприятие, приуроченное к Международному дню шахмат.

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