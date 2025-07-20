Туркменские гонщики – в лидерах на ралли «Шелковый путь – 2025»

Участники международного ралли-рейда «Шелковый путь – 2025» приближаются к финишу изнурительного маршрута. Седьмой этапа ралли завершился в монгольском городе Алтае – самом высокогорном населенном пункте страны, расположенном на высоте 2181 метр в северной части хребта Хан Тайшир.

Это был необычный этап – первая часть марафонской трассы, в ходе которой участникам запрещена помощь механиков, а на бивуаке нет вспомогательных экипажей. Почти весь спецучасток состоял из скоростных трасс и стал экстремальной проверкой техники на эффективность и надежность.

Среди серийных внедорожников класса Т2 продолжает доминировать туркменский гонщик Максатмырат Данатаров. Он вновь одержал победу и опередил товарища по команде Мердана Тойлыева на 11 минут 11 секунд. Таким образом, преимущество лидера генеральной классификации достигло почти часа. Идущий третьим Мейлис Абдуллаев по итогам семи этапов проигрывает уже более пяти с половиной часов.

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