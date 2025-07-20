Туркменистан принял участие в заседании Экономического совета СНГ

Делегация Туркменистана во главе с послом Туркменистана в Российской Федерации Эсеном Айдогдыевым приняла участие в работе 106-го заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоялось в Москве.

В ходе заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ, а также проекты ряда документов, касающихся, в частности, сотрудничества в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, ценообразования в строительной деятельности, лесного хозяйства и лесной промышленности. Вместе с тем, участники заседания обсудили ряд вопросов, связанных с выполнением в 2024 году плана мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на 5 сентября 2025 года в городе Душанбе.

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