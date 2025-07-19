В Ашхабаде прошел брифинг по подготовке к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

В МИД Туркменистана состоялся брифинг по подготовке к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). В брифинге приняли участие руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также сотрудники МИД Туркменистана.

В ходе брифинга было отмечено, что данное крупномасштабное мероприятие призвано стать эффективной площадкой в целях продвижения международного сотрудничества для устойчивого развития. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов констатировал важность события. Было отмечено, что идет масштабная подготовка к мероприятию, в котором примут участие главы государств и правительств различных стран, руководители и представители ряда международных и региональных структур, законодательных органов, финансовых институтов, общественных объединений и частного сектора.

На брифинге обсуждены организационно-протокольные вопросы, озвучены предложения по усилению координации подготовительных работ.

© TURKMENISTAN.RU, 2025