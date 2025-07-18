Гурбангулы Бердымухамедов завершил визит в Азербайджан

Двухдневный визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику завершился насыщенной культурной программой, которая продемонстрировала глубину исторических связей и взаимного уважения между двумя братскими народами.

17 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на автомобиле направились в город Шушу. По пути следования Гурбангулы Бердымухамедов был ознакомлен со строительными проектами, реализуемыми в городе Физули. В Шуше, которая считается культурной столицей Азербайджана, высокие гости посетили новый жилой комплекс. Гурбангулы Бердымухамедов также ознакомился с ходом строительства новой Шушинской мечети, которую планируется завершить в следующем году силами итальянской компании и азербайджанских архитекторов.

Культурная программа продолжилась в Центре творчества в Шуше, где Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев посетили фотовыставку, посвященную Гейдару Алиеву. Визит продолжился у Шушинской крепости, после чего высокие гости посетили дом-музей знаменитого азербайджанского оперного певца Бюльбюля. С экспозицией, рассказывающей о детстве, творческой и научной деятельности основоположника современного азербайджанского вокального искусства, ознакомил его сын – народный артист Азербайджана и Туркменистана Полад Бюльбюль оглы. Уместно вспомнить, что в 2017 году он был удостоен звания «Народный артист Туркменистана» за особый вклад в укрепление дружбы между народами. Национальный лидер Туркменистана высоко оценил значимость таких музеев для сохранения культурного наследия.

Программа также включала посещение мечети Говхер Ага, одного из выдающихся архитектурных памятников Шуши, где были вознесены молитвы за мирную и благополучную жизнь туркменского и азербайджанского народов, а также усадебного комплекса Мехмандаровых – уникального образца азербайджанской архитектуры XVIII века. Завершающим аккордом визита стало посещение Джидырской равнины – исторического места проведения торжеств и скачек. Здесь для высоких гостей состоялись впечатляющие показательные выступления наездников и презентация карабахских коней.

В знак глубокого уважения и крепкой дружбы председателю Халк Маслахаты Туркменистана был торжественно подарен конь карабахской породы по имени Достлук. Гурбангулы Бердымухамедов принял этот дар как символ нерушимых туркменско-азербайджанских связей.

По завершении визита председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выразив благодарность президенту Ильхаму Алиеву за возможность глубоко ознакомиться с историко-культурным наследием Азербайджана, отбыл на родину из международного аэропорта Физули.

Визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику стал знаковым событием, подтвердившим неизменную приверженность обеих сторон стратегическому партнерству, основанному на многовековой дружбе и взаимном уважении. Состоявшиеся переговоры и обширная культурная программа продемонстрировали глубину и многогранность межгосударственного диалога, охватывающего не только политические и экономические, но и тесные культурно-гуманитарные связи.

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