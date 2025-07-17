Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершил официальный визит в Азербайджан

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

В Баку состоялись переговоры между Гурбангулы Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым. Приветствуя национального лидера туркменского народа, президент Азербайджана отметил, что две страны успешно развивают взаимовыгодное сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Отметив, что нынешний визит в Азербайджан нацелен на дальнейшее упрочение и развитие двусторонних отношений, закрепление достигнутых рубежей, а также на придание стимулов реализации проектов в новых направлениях, национальный лидер туркменского народа, характеризуя сегодняшний уровень межгосударственного диалога, подчеркнул, что он отвечает духу братства, добрососедства и сотрудничества.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана выразил уверенность, что этот визит станет важным фактором дальнейшего сближения Туркменистана и Азербайджана, выработки согласованных подходов в контексте реализации долгосрочной стратегии сотрудничества.

По завершении переговоров национальный лидер туркменского народа направился в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, где провел переговоры с председателем национального парламента Сахибой Гафаровой.

Далее состоялась встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашой-заде.

По завершении встречи был дан обед в честь национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова от имени председателя Управления мусульман Кавказа шейха-уль-ислама Аллахшукюра Паши-заде.

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