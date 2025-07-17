Аваза готовится принять конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

На туркменском побережье Каспийского моря продолжается подготовка к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая состоится в национальной туристической зоне «Аваза» с 4 по 8 августа.

В течение пяти дней гостей и участников ждет насыщенная программа международного форума, охватывающая политико-дипломатические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные аспекты. Мероприятие включает в себя деловые и культурные блоки, тематические выставки и национальные дни центральноазиатских государств.

В рамках форума состоятся пленарные сессии, пять тематических «круглых столов» высокого уровня и семь форумов высокого уровня, в числе которых: министерская встреча по сотрудничеству «Юг – Юг», парламентский форум, форум частного сектора, форум гражданского общества, молодежный форум, встреча женщин-руководителей и мероприятие по связи.

Также предусмотрены сопутствующие мероприятия, организованные странами-участницами, международными организациями и туркменской стороной, посвященные наземному транспорту и связи, Международному году мира и доверия, молодежной политике, устойчивой энергетике и циркулярной экономике.

Ожидается, что в мероприятиях конференции примут участие главы 32 государств, а также представители заинтересованных стран – членов ООН, Генеральный секретарь ООН и его заместители. Кроме того, планируется прибытие руководителей и представителей ряда международных и региональных структур, законодательных органов, финансовых институтов, общественных объединений и частного сектора.

Проведение конференции в Авазе приобретает особую значимость, поскольку 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия», а Туркменистан отмечает 30-летие своего нейтралитета. Встреча в национальной туристической зоне «Аваза» призвана стать площадкой для поиска эффективных решений и налаживания партнерских связей. Ее цель – помочь развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, преодолеть существующие трудности и в полной мере реализовать свой потенциал, обеспечив им более справедливое и благополучное будущее.

© TURKMENISTAN.RU, 2025