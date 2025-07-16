Авиакомпания «Туркменистан» запустила рейсы Ашхабад – Сеул – Ашхабад

Авиакомпания «Туркменистан» с 14 июля начала выполнение еженедельных рейсов по маршруту Ашхабад – Сеул – Ашхабад. Полеты выполняются еженедельно по понедельникам. Из Международного аэропорта Ашхабада самолет отправляется в 09:15, а обратный рейс из Международного аэропорта Инчхон – в 22:45.

Ожидается, что новый маршрут будет способствовать увеличению пассажиропотока и грузоперевозок по данному направлению, предоставит дополнительные возможности для путешественников, предпринимателей и представителей деловых кругов, заинтересованных в расширении связей с регионами Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы, добавили в ведомстве.

На сегодняшний день из Ашхабада рейсами авиакомпании «Туркменистан» можно добраться до Дубая, Абу-Даби, Джидды, Дели, Пекина, Бангкока, Хошимина, Куала-Лумпура, Лондона, Франкфурта, Милана, Стамбула и Казани.

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