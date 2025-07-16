Туркменистан и Руанда установили дипломатические отношения

В Нью-Йорке, в офисе постоянного представительства Туркменистана при ООН, состоялась церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Руанда.

Документ был подписан постоянным представителем Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой и постоянным представителем Республики Руанда при ООН Мартином Кнгога. В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития как двусторонних, так и многосторонних связей. Кроме того, Аксолтан Атаева от имени правительства Туркменистана еще раз пригласила правительство Руанды принять участие в предстоящей третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

По завершении встречи стороны поздравили правительства и народы Туркменистана и Руанды с установлением дипломатических отношений, подчеркнув, что данный шаг станет важным импульсом для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и развития долгосрочного партнёрства, добавили в ведомстве.

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