День Туркменистана прошел на форуме «Дети Содружества»

В образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в Белоруссии прошел День Туркменистана в рамках X международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества».

Для участников праздника это стало знакомством с культурой и политикой Туркменистана. Свою страну представляли школьники – победители общенациональных олимпиад и конкурсов. Почетными гостями праздника стали директор центра «Зубренок» Татьяна Осмоловская, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев.

Глава туркменской дипломатической миссии в Республике Беларусь рассказал о национальном культурном наследии и ценностях туркменского народа. Он особо подчеркнул, что 2025 год объявлен в Туркменистане «Международным годом мира и доверия», что обретает особую символичность в год 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Этот уникальный статус служит прочной основой для укрепления стабильности и доверия как в регионе, так и во всём мире. Посол также акцентировал внимание на приоритетах Туркменистана в воспитании молодого поколения. Он отметил, что страна уделяет особое внимание формированию у молодежи духа дружбы, взаимопонимания и уважения к культурному разнообразию, выразив уверенность, что подобные инициативы будут способствовать дальнейшему сближению народов и созданию устойчивого будущего для всех стран Содружества.

Кульминацией Дня Туркменистана стало интерактивное представление. Делегация познакомила сверстников из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении с историей Туркменистана, его древними обычаями, красотой традиционных ручных изделий и легендарных ковров.

Центр наполнился колоритными мелодиями и зажигательными танцами, которые мгновенно перенесли юных гостей в самое сердце Востока. Атмосферу праздника дополнила специально подготовленная фотоэкспозиция, словно открывающая окно в многовековую историю, богатое декоративно-прикладное искусство и живописные природные ландшафты страны. Особое внимание привлекли фотографии уникальных современных архитектурных комплексов Ашхабада – символов динамичного развития Туркменистана, что было наглядно продемонстрировано и в специально подготовленном видеоматериале.

Организаторами масштабного детского форума, объединившего юные таланты Содружества, выступили Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Беларуси при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

День Туркменистана на форуме «Дети Содружества» стал ярким подтверждением того, что язык культуры и искусства способен преодолевать любые границы, закладывая основы для дружбы и взаимопонимания между юными поколениями народов.

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