В Туркменистане началась приемная кампания в вузы и профессиональные школы

В Туркменистане стартовала приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения страны. Прием на учебу будет осуществляться в стране в период с 14 июля по 25 августа.

В предстоящем учебном году в Туркменистане распахнет свои двери для учащихся первый Международный университет промышленников и предпринимателей, который станет главной кузницей специалистов для национальной бизнес-среды. Высшая школа международного уровня начнет подготовку высококвалифицированных кадров для отечественного предпринимательства по восьми укрупненным группам областей образования. В их числе следующие: архитектура; техника и технологии строительства; информатика и вычислительная техника; машиностроение; сельское, лесное и рыбное хозяйство; ветеринария и зоотехния; экономика и управление; юриспруденция.

Обучение в вузе будет проводиться на туркменском и английском языках. Продолжительность обучения составит 5 лет: 1 год отводится языковой подготовке, 4 – обучению по программе бакалавра.

Открытие в нынешнем году Международного университета промышленников и предпринимателей и сдача в эксплуатацию нового дополнительного учебного корпуса Государственного энергетического института Туркменистана призваны содействовать введению новых специальностей и увеличению числа студентов по столь необходимым стране профессиям.

Порядок приема на учебу в вузы и профшколы Туркменистана в 2025 году был опубликован в центральных печатных СМИ страны 12 июля. Он содержит подробные сведения о предлагаемых учебными заведениями специальностях, направлениях подготовки, необходимых документах для поступления, сроках их подачи, проведения вступительных экзаменов, а также адреса и контакты учебных заведений и другую полезную информацию для абитуриентов.

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