На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано14 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 14 сделок на общую сумму свыше 1 миллиона 471 тысячи долларов США. Предприниматели из Афганистана, Узбекистана закупили базовое масло (ГК «Туркменнефть»), сжиженный газ, а также хлористый натрий (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, представители деловых кругов Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана приобрели неочищенные высушенные корневища солодки, крашеную ткань и рубашки мужские, портландцемент. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели густой экстракт солодкового корня, масло базовое, газобетонные блоки, хлопковые сырые жирные кислоты. Общая сумма сделок составила более 5 миллионов 818 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025