Туркменские автогонщики участвуют в ралли «Шелковый путь – 2025»

Три экипажа представляют Туркменистан на стартовавшем в Иркутске пятнадцатом ралли-марафоне «Шелковый путь».

В нынешнем году гонка протяженностью 4811,6 км проходит по территориям России и Монголии. Спортсменов ждут 11 этапов, включая спецучастки общей протяженностью 2402,33 км. Экстремальное бездорожье, разнообразные типы покрытия, традиционные для дисциплины пески и дюны превратят эту гонку в незабываемое приключение и арену сражения более чем в десяти категориях.

Примечательно, что в зачете серийных внедорожников Т2 на старт вышли только три туркменских экипажа, которые соревнуются друг с другом за один из престижных трофеев в мире ралли-рейдов. В этом классе Федерацию автомобильного спорта Туркменистана на автомобилях Nissan Patrol представляют победители 2022 года и серебряные призеры прошлогодней гонки братья Мердан и Шохрат Тойлыевы (стартовый номер 214), бронзовые медалисты «Шелкового пути-2024» Максатмырат Данатаров и Дидар Оразмедов (215), а также Мейлис Абдуллаев и Италмаз Чарыев (216).

Завершится ралли «Шёлковый путь» 22 июля в Горно-Алтайске.

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