Началась реорганизация транспортно-коммуникационного комплекса Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял решение о преобразовании и совершенствовании управления транспортно-коммуникационным сектором страны. На заседании правительства было объявлено об упразднении Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров.

Вместо упраздненного агентства, объединявшего ранее пять ведомств, будут образованы новые, отдельные структуры: Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана; Министерство связи Туркменистана; Министерство автомобильного транспорта Туркменистана; Государственная служба «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии»); Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана.

По мнению президента Сердара Бердымухамедова, создание новых министерств и отраслевых ведомств призвано способствовать повышению эффективности работы всего сектора. В рамках реорганизации президент Сердар Бердымухамедов ввел новую должность – заместителя председателя Кабинета министров по транспортно-коммуникационному комплексу. Также были подписаны указы о назначении руководителей вновь образованных и реорганизованных структур.

Эти шаги характеризуют стремление руководства страны к более целенаправленному и динамичному развитию ключевых сфер транспорта и связи, что должно укрепить их потенциал как в масштабах страны, так и в рамках международных транспортных коридоров, позволит более сфокусированно управлять каждой из укрупненных сфер, повышая оперативность и качество принимаемых решений.

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