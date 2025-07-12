В Туркменистане завершен сбор урожая пшеницы

Туркменские хлеборобы рапортовали об итогах страды – 2025: государству сдан 1 миллион 407 тысяч тонн пшеницы.

В результате успешной реализации государственных программ по формированию современной сельскохозяйственной инфраструктуры и наращиванию производственных мощностей в стране созданы необходимые условия для сбора, надлежащего хранения и переработки выращенного урожая зерновых. В целях развития сельскохозяйственной отрасли в соответствии с современными требованиями, наряду с выведением высокоурожайных сортов зерна особое внимание уделяется надлежащему проведению агротехнических мероприятий.

Работникам отрасли оказывается всесторонняя поддержка со стороны государства, наглядным примером которой служит регулярная закупка высокопроизводительной техники. В частности, приобретенные комбайны производства ведущих компаний «John Deere» и «CLAAS» приняли участие в жатве нынешнего года: техника функционировала в круглосуточном режиме, что позволило собрать выращенный урожай быстро, в полном объеме и без потерь.

Эффективность работы технического арсенала, задействованного во время косовицы, поддерживали сотни мобильных ремонтно-технических бригад. Для участников кампании, в том числе для механизаторов и водителей, на местах были предусмотрены все условия для труда и отдыха. Собранный с полей урожай сразу же транспортировался в пункты приема, на склады и элеваторы. Оперативность и продуманность действий позволили арендаторам успешно справиться с поставленной задачей.

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