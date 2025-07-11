В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел брифинг по конференции LLDC3

Подготовка к предстоящей третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая пройдёт в Туркменистане с 5 по 8 августа, выходит на финишную прямую и получает освещение на международном уровне.

В Нью-Йорке состоялся совместный пресс-брифинг, проведенный постоянным представителем Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой и заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатимой.

Брифинг был целиком посвящен предстоящему форуму. На нем была подробно представлена программа конференции, ее ключевые и сопутствующие мероприятия, а также сам курорт Аваза, включая условия для работы и проживания делегатов и других участников. По завершении презентации спикеры ответили на вопросы журналистов, что позволило всесторонне осветить нюансы предстоящего события.

Проведение такого совместного мероприятия продемонстрировало тесную координацию и сотрудничество между принимающей страной и ООН в обеспечении глобального диалога по вопросам развития стран, не имеющих выхода к морю.

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