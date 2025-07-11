Глава МИД Туркменистана провел телефонные переговоры с зарубежными коллегами

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Альбером Шингиро. Министры рассмотрели перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Отдельной темой разговора стала подготовка к предстоящей в августе в Туркменистане третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Состоялся также телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние туркменско-белорусского сотрудничества и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено подготовке к третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Кроме того, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем, в ходе которого обсуждены актуальные направления туркменско‑молдавского сотрудничества.

Особый акцент был сделан на вопросах, связанных с подготовкой к предстоящей третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Состоялся также телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Абдулайе Сабре Фадул. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Стороны акцентировали внимание на взаимодействии в рамках международных организаций. В этом контексте, собеседники обсудили вопросы подготовки к предстоящей третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

© TURKMENISTAN.RU, 2025