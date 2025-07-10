Транспортно-логистический центр Туркменистана организовал доставку контейнерного поезда из Китая в Баку через Туркменистан

Открытое акционерное общество «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) организовало отправку составленного в китайском городе Чжэцзян тестового контейнерного поезда в направлении международного морского порта Баку. Состав из 50 контейнеров следовал через территорию Казахстана и пограничный железнодорожный переход Туркменистана. Китайский тестовый поезд был отправлен в город Баку через международный морской порт в Туркменбаши на борту туркменского национального фидерного судна.

Являясь оператором контейнерных перевозок по железным дорогам Туркменистана, TULM продолжает осуществлять крупномасштабные грузоперевозки в рамках международных мультимодальных транспортно-транзитных коридоров. Его деятельность направлена на развитие транспортно-логистической системы страны, увеличение объемов транзитных перевозок, а также подготовку эффективных логистических решений по доставке транзитных и экспортно-импортных грузов от отправителя до получателя.

© TURKMENISTAN.RU, 2025