Делегация Туркменистана приняла участие во встрече высокого уровня ООН по региональным зонам мира

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой приняла участие во встрече высокого уровня ООН по региональным зонам мира, состоявшейся в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Встреча высокого уровня направлена на развитие действующих и создание новых региональных зон мира, расширение сотрудничества между ними, а также на укрепление дружественных отношений и взаимного доверия между государствами и регионами.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана подтвердила приверженность страны принципам нейтралитета, миролюбия и добрососедства, которые являются основой внешней политики Туркменистана. Была подчеркнута неизменная позиция Туркменистана в вопросе создания и укрепления региональных зон мира, в частности, зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии.

Туркменская сторона подчеркнула, что принятие консенсусом Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Зона мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии» представляет собой знаменательный шаг в институционализации принципов мира, диалога и доверия на региональном уровне.

По общему мнению участников, встреча стала важной площадкой для обмена мнениями и выработки совместных подходов к укреплению мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

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В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по наименее развитым, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным государствам Рабаб Фатимой. В ходе беседы стороны обсудили организационные вопросы, связанные с подготовкой к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3). На встрече подчеркнута высокая значимость данной конференции в контексте реализации Целей устойчивого развития.

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