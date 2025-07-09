В Институте международных отношений МИД Туркменистана вручили сертификаты слушателям учебных центров

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная церемония вручения сертификатов студентам – слушателям Учебного центра по приоритетным направлениям дипломатии Туркменистана и Научно-методического центра по целям устойчивого развития.

В учебных центрах, находящихся в составе Высшей школы дипломатии, успешно завершили обучение 104 студента вуза. В том числе 98 студентов окончили курс обучения по направлениям превентивной, транспортной, энергетической, водной и экономической дипломатии в Учебном центре по приоритетным направлениям дипломатии Туркменистана. 6 студентов прошли обучение в Научно-методическом центре по целям устойчивого развития.

Учебный центр по приоритетным направлениям дипломатии Туркменистана на регулярной основе предлагает студентам вуза факультативные занятия по изучению ключевых областей туркменской дипломатии, играющих важнейшую роль в формировании внешней политики страны. Основная задача центра – организация курсов в целях подготовки и повышения квалификации специалистов-международников посредством углубленного изучения курса внешней политики Туркменистана, в первую очередь задач в области превентивной дипломатии, инициатив, направленных на эффективное международное взаимодействие по вопросам экономики, энергетики, транспорта и водных ресурсов.

На регулярной основе организованы факультативные занятия для студентов и в Научно-методическом центре по целям устойчивого развития, деятельность которого сфокусирована на изучении слушателями задач и направлений по достижению глобальных целей устойчивого развития. В учебных центрах под руководством опытных преподавателей, профильных специалистов ведется широкая разъяснительная работа для слушателей – будущих дипломатов и молодых специалистов.

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