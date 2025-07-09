Глава туркменского внешнеполитического ведомства переговорил по телефону с вице-президентом Еврокомиссии

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.

В ходе беседы Кая Каллас выразила благодарность Туркменистану за предоставление гуманитарного коридора для граждан стран Европейского союза, следовавших из Ирана в страны своего пребывания.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Туркменистаном и Евросоюзом. Отмечена результативность встречи министров иностранных дел государств Центральной Азии и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии, прошедшей в Ашхабаде в марте текущего года. Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Европейского союза особо подчеркнули значимость первого саммита руководства ЕС и государств Центральной Азии, прошедшего в апреле 2025 года в Самарканде.

Кроме этого, стороны рассмотрели широкий круг вопросов по дальнейшему наращиванию политико-дипломатического взаимодействия, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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