Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Королевства Эсватини Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Эсватини госпожой Фолилэ Шаканту. В ходе телефонного разговора были рассмотрены ключевые аспекты двусторонних отношений и вопросы подготовки к третьей конференции ООН для стран, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). © TURKMENISTAN.RU, 2025