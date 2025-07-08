|08.07.25 07:29
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Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Королевства Эсватини
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Эсватини госпожой Фолилэ Шаканту.
В ходе телефонного разговора были рассмотрены ключевые аспекты двусторонних отношений и вопросы подготовки к третьей конференции ООН для стран, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).
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