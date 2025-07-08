Состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств Туркменистана и Королевства Лесото Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел и международных отношений Королевства Лесото Леджоне Мпотджоане. В рамках беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия на международных площадках. Также министры обменялись мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к третьей конференции ООН для стран, не имеющим выхода к морю (LLDC3). © TURKMENISTAN.RU, 2025