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08.07.25 07:06

Состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств Туркменистана и Королевства Лесото

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел и международных отношений Королевства Лесото Леджоне Мпотджоане.

В рамках беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия на международных площадках. Также министры обменялись мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к третьей конференции ООН для стран, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

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