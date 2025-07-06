Туркменистан передал Нигерии предложение об установлении дипотношений

На полях 17-го саммита Организации экономического сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром бюджета и экономического планирования Федеративной Республики Нигерия Абубакаром Атику Багуду. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития сотрудничества между Туркменистаном и Нигерией.

В целях активизации двусторонних отношений министр иностранных дел Туркменистана передал нигерийской стороне дипломатическую ноту с предложением об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Федеративной Республикой Нигерия и проект соответствующего двустороннего документа.

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