Российский сенатор высоко оценил эффективность политики нейтралитета Туркменистана

В очередном номере международного журнала «Туркменистан» опубликована статья председателя комитета Совета Федерации по международным делам Федерального Собрания Российской Федерации Григория Карасина «Основы стратегического сотрудничества: политика нейтралитета тесно вплетена в систему российско-туркменского партнерства».

Статья видного российского политика и государственного деятеля повествует об уникальности туркменского нейтралитета, подчеркивая несомненную ценность опыта его применения в миротворческих целях как для Центрально-Азиатского региона, так и в глобальном измерении.

Автор утверждает, что идеи Туркменистана о равноправном и сбалансированном межгосударственном диалоге, базирующемся на неукоснительном соблюдении основополагающих целей и принципов Устава ООН, созвучны российским подходам в международных делах. По мнению российского сенатора, динамичный и доверительный характер диалогу двух стран задают президенты Туркменистана и Российской Федерации – Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин.

В контексте многопланового политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в статье отмечается, что имеются все необходимые условия для поступательного развития туркменско-российских отношений – «политическая воля, экономическая целесообразность, совпадающие внешнеполитические приоритеты и главное – стремление народов сохранить тесное доверительное общение».

Затрагивая тему межпарламентского взаимодействия, российский сенатор подчеркивает неоценимый вклад национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в упрочение данного вектора туркменско-российских отношений.

В статье также говорится, что углубленное стратегическое партнерство отвечает коренным интересам граждан Туркменистана и Российской Федерации. Именно этот важный фактор во многом способствует упрочению мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

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