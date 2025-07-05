Делегация Туркменистана приняла участие в саммите Организации экономического сотрудничества

В азербайджанском городе Ханкенди делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе саммита было отмечено, что встреча в верхах стала платформой высокого уровня для укрепления многостороннего сотрудничества, координации усилий и выработки согласованных решений, направленных на обеспечение устойчивого, инклюзивного и сбалансированного развития.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в своем выступлении подчеркнул значимость принятия нового программного документа, который призван определить цели и приоритеты экономического сотрудничества стран-членов ОЭС до 2035 года. Туркменистан подтвердил свою приверженность принципам многостороннего сотрудничества в рамках ОЭС, особо выделив приоритетные направления, такие как создание эффективных логистических маршрутов, диверсификация маршрутов поставок энергоресурсов, развитие «зеленой» энергетики, устранение барьеров на пути развития торговли, привлечение инвестиций и развитие сотрудничества в области современных технологий и инноваций.

Туркменская сторона предложила рассмотреть возможность создания механизма координации энергетической политики государств-членов ОЭС для обеспечения надежных поставок энергоресурсов и укрепления энергетической безопасности региона. В целях дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала ОЭС было предложено провести работу по дальнейшей интеграции транспортно-логистических систем. Также была констатирована целесообразность активизации прямых контактов между деловыми кругами, в том числе посредством использования возможностей сотрудничества между торгово-промышленными палатами.

Участники мероприятия отметили, что результаты саммита будут способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ОЭС.

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