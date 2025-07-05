На полях саммита ОЭС туркменская делегация провела ряд двусторонних встреч

На полях 17-го саммита Организации экономического сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

В ходе конструктивной беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов, касающихся текущего состояния и перспектив развития туркмено-пакистанских отношений. Также были рассмотрены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны подчеркнули значимость региональных проектов, таких как газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

В этот же день прошли переговоры с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером. В рамках встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере энергетики, в частности в газовой отрасли.

Кроме того, состоялась встреча с исполняющим обязанности заместителя председателя Кабинета министров Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. В ходе встречи собеседники рассмотрели актуальные вопросы в области политико-дипломатического и торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено энергетическому и транспортно-коммуникационному взаимодействию. В этой связи затронуты вопросы строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

Здесь также состоялась встреча между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия. Была подтверждена приверженность дальнейшему углублению связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетической сфере. Была подчеркнута стратегическая роль Туркменистана и Азербайджана как ключевых узлов региональных и международных транспортных коридоров.

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