Председатель комитета Сейма Польши по иностранным делам принят в МИД Туркменистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с председателем комитета Сейма Республики Польша по иностранным делам Павлом Ковалем.

В ходе встречи стороны отметили укрепление сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, в частности, ЕС. В этом контексте была констатирована роль встреч в формате «Центральная Азия – Европейский союз». Выразив признательность польской стороне за поддержку всех резолюций ГА ООН, предложенных Туркменистаном, заместитель министра иностранных дел подтвердила готовность туркменской стороны к наращиванию активных межправительственных и межпарламентских контактов.

Были обсуждены вопросы, связанные с развитием торгово-экономических связей, включая организацию бизнес-контактов, участие делегаций двух стран в выставках, проводимых как в Туркменистане, так и в Польше. Кроме того, стороны отметили важность активизации сотрудничества в области культуры, образования и науки.

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