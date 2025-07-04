Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Туркменистана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова. В начале беседы министр передал президенту Азербайджанской Республики теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Была подчеркнута важность совместных проектов, способствующих развитию двух стран.

Кроме того, собеседники высказались за укрепление связей в культуре, образовании и других социальных сферах. Стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества на благо народов двух стран.

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