Выставка экспортных товаров Туркменистана проходит в Стамбуле

В Турции открылась выставка экспортных товаров Туркменистана. Проведение этого масштабного смотра в Стамбульском выставочном центре нацелено на дальнейшее укрепление туркменско-турецких торгово-экономических связей и делового сотрудничества как одного из важных направлений внешнеэкономической стратегии Туркменистана.

Участники церемонии открытия выставки ознакомились с экспозицией, где представлен широкий ассортимент высококачественных товаров, экспортируемых туркменскими производителями, – оборудование для промышленной и сельскохозяйственной отраслей, запчасти, строительные материалы, бытовая и электронная техника, хозяйственные товары, текстиль и другая разнообразная продукция и услуги.

Выставка стала эффективной площадкой для определения новых направлений взаимовыгодного сотрудничества, обмена опытом, развития деловых связей. На выставочной площадке представлены отраслевые стенды, отражающие успехи, достигнутые в рамках реализуемых туркменских государственных программ и инновационных проектов.

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